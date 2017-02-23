С. Рамос: в чемпионате всё по-прежнему зависит только от «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Валенсии» в перенесённом матче 16-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.
«Поражение не связано с нашим недонастроем. Просто две ошибки в самом начале стоили нам всего матча. При атаках нам часто приходилось рисковать, а соперник этим пользовался. В чемпионате всё по-прежнему зависит только от нас. Мы должны сохранять лидерство», — приводит слова Рамоса Marca.
«Реал» (52 очка) опережает идущую второй «Барселону» на один балл и имеет матч в запасе.