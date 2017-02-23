В «Боруссии» Д назвали неквалифицированными слова Маттеуса о Гётце

Руководству дортмундской «Боруссии» очень не понравились слова бывшего футболиста миланского «Интера» и мюнхенской «Баварии» Лотара Маттеуса о полузащитнике сборной Германии Марио Гётце. Маттеус, в частности, сказал, что если Гётце не удастся преуспеть в стане дортмундцев, то ему остаётся лишь продолжить карьеру в Китае, поскольку ведущие европейские клубы больше не заинтересованы в его услугах. Кроме того, Маттеус считает, что игрок наверняка не захочет зарабатывать меньше того, что получает сейчас.
Как сообщает Bild, спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк в связи с этим сказал: «Такие неквалифицированные высказывания экспертов меня совершенно не интересуют».
Гётце в последние годы неоднократно подвергается критике за свою игру. Футболист в 2013 году перешёл в «Баварию», однако не смог там преуспеть и вернулся в «Боруссию».