Карвахаль: любая команда Примеры хотела бы оказаться на месте «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль не видит ничего страшного в поражении команды в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Играя на выезде, подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение со счётом 1:2, пропустив голы уже на 4-й и 9-й минутах встречи.
«Любая команда Примеры хотела бы оказаться на месте «Реала». Мы продолжаем удерживать лидерство», — сказал Карвахаль в интервью испанскому телевидению.
По итогам 23-го тура национального первенства «Королевский клуб» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» и «Севилью» на 1 и 3 очка соответственно. Однако у «сливочных» игра в запасе.