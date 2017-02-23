Руководству «Реала» не понравились слова Иско о его будущем

Руководству мадридского «Реала» не понравились слова полузащитника команды Иско относительно его будущего в стане «сливочных», передаёт Marca.
Иско не уверен, что в летнее трансферное окно не покинет «Королевский клуб». Футболист сборной Испании хочет иметь больше игровой практики и полагает, что в столичном клубе добиться этого будет очень нелегко. Главный тренер команды Зинедин Зидан в свою очередь отметил, что относится с пониманием к сомнениям Иско. Между тем испанские СМИ не исключают, что Иско перейдёт в «Барселону», хотя это не единственный европейский гранд, заинтересованный в его услугах.
В текущем сезоне игрок в Примере провёл 17 матчей, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи, но в стартовом составе вышел лишь 11 раз.