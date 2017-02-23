Экс-вратарь «Саттона» рассказал, зачем он решил съесть пирог во время матча

Бывший голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу рассказал, почему он на самом деле решил съесть пирог во время матча с лондонским «Арсеналом». Ранее клуб попросил 125-килограммового футболиста расторгнуть контракт из-за начатого расследования со стороны футбольной ассоциации Англии: Шоу съел пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии «Арсеналом» (0:2), и на это была открыта линия в букмекерских конторах.
«Болельщики Арсенала постоянно пели обо мне песни и кричали: „Кто съел все пироги?“ Было много подшучиваний, и я думал, что я мог бы получить от этого немного удовольствия. Я взял большой кусок и помахал им в воздухе по отношению к фанатам „Арсенала“, но всё это было в позитивном духе», — цитирует Шоу The Sun.