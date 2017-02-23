Ковач: после ухода из «Спартака» сказал: если не «Спартак» — ухожу в другой мир

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач в преддверии ответного матча Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом», который состоится 23 февраля, вспомнил о времени, проведённом в России. Ныне Ковач работает спортивным директором пражского клуба.
«Незадолго до этого руководство «Спартака» предложило мне продлить контракт на два года, я, конечно же, согласился. А пришёл Карпин, который хотел, чтобы в команде играли молодые игроки. У меня были предложения от «Глазго», «Вест Хэма», но я хотел остаться. Даже готов был сидеть на скамейке! Но в какой-то момент позвонил агенту, а он мне сказал: «Кова, давай в Лондон». Съездил в аренду, вернулся, а Карпин там ещё был. «Ну что, тренер, считаетесь со мной?» — спросил у него. А в ответ услышал, что с прошлого сезона ничего не изменилось. Я и уехал. На тот момент знал, что никогда уже не вернусь. После этого не хотел слышать про какие-либо команды в России. Сразу сказал: «Если не «Спартак», то я ухожу. В другой мир», — рассказал Ковач в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полностью интервью с Радославом Ковачем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.