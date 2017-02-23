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Бельерин рассмотрит предложение «Барселоны», если Венгер уйдёт из «Арсенала»

23 февраля 2017, четверг. 17:35. Футбол
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассмотрит возможное предложение о переходе в «Барселону», если летом лондонский клуб покинет главный тренер Арсен Венгер, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб достаточно давно следит за выступлениями 21-летнего футболиста и готовится сделать официальное предложение о его трансфере. Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес присутствовал на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» (1:5), чтобы увидеть Бельерина в деле.

После матча в Мюнхене усилились слухи о том, что Венгер покинет «канониров» летом, по истечении своего контракта. Возможный уход француза может подтолкнуть Бельерина к возвращению в «Барселону», воспитанником которой он является.

В прошлом году испанец продлил соглашение с «Арсеналом» на шесть с половиной лет. В текущем сезоне он провёл 20 матчей в чемпионате Англии.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон ФК Барселона Арсен Венгер Эктор Бельерин Трансферы
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23 февраля 2017, четверг
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