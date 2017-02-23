Роналдиньо: «Барселона» поможет развитию китайского футбола

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо, который нынче является послом каталонцев, во время своего визита в Китай сообщил, что клуб собирается помочь развитию местного футбола.
«Я много раз бывал в Китае и азиатских странах. Каждый год наблюдаю, как футбол развивается в Азии. Уверен, что с приходом профессионалов из «Барселоны» темпы развития только увеличатся. Все знают, как здорово каталонский клуб работает с детьми. Профессионалы топ-уровня из «Барсы» помогут китайскому футболу», — цитирует Роналдиньо пресс-служба испанского клуба.