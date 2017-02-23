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Данни сказал, что не обижается на Луческу из-за замены в матче с «Андерлехтом»

23 февраля 2017, четверг. 23:22. Футбол
Полузащитник «Зенита» Данни после победы над «Андерлехтом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сообщил, что не обижается на наставника питерцев Мирчу Луческу из-за замены в концовке игры. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:1.

«Я не обижен на тренера, что меня заменили в конце матча, значит, так было нужно. Сегодня мы играли лучше, были настоящей командой. Тем более что играли дома. Но не получилось», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Зенит», в первом матче на выезде уступив «Андерлехту» со счётом 0:2, вылетел из Лиги Европы из-за правила выездного гола. Бельгийский клуб пробился в 1/8 финала турнира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт ФК Зенит Мигел Данни Мирча Луческу
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