Данни сказал, что не обижается на Луческу из-за замены в матче с «Андерлехтом»

Полузащитник «Зенита» Данни после победы над «Андерлехтом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сообщил, что не обижается на наставника питерцев Мирчу Луческу из-за замены в концовке игры. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:1.
«Я не обижен на тренера, что меня заменили в конце матча, значит, так было нужно. Сегодня мы играли лучше, были настоящей командой. Тем более что играли дома. Но не получилось», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Зенит», в первом матче на выезде уступив «Андерлехту» со счётом 0:2, вылетел из Лиги Европы из-за правила выездного гола. Бельгийский клуб пробился в 1/8 финала турнира.