Луческу объяснил, почему Шатов пропустил ответный матч с «Андерлехтом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над «Андерлехтом» (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы объяснил, почему полузащитник Олег Шатов не попал в заявку на встречу. «Зенит», в первом матче на выезде уступив «Андерлехту» со счётом 0:2, вылетел из Лиги Европы из-за правила выездного гола.
«Он почувствовал вчера недомогание и обратился к доктору. Сегодня ему сделали МРТ, и оно показало определённые проблемы. Мы оставили его вне игры, потому что его состояние могло усугубиться, и он мог вылететь на долгий период», — цитирует Луческу официальный сайт «Зенита».