Шевченко: «Шахтёру» не хватило четыре минуты для выхода в 1/8 финала ЛЕ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» (0:2), который посетил лично.
«Шахтеру» не хватило четыре минуты. У команды было много шансов, которые следовало реализовать. Надо было забить мяч. Судейство не будем обсуждать, но моменты спорные. Возможно, была симуляция.
Сборники провели хорошую игру. Давайте уберем результат. Скоро стартует чемпионат. В следующем месяце тяжелая игра — будем за всеми следить и готовиться. Ближе к игре соберемся, поговорим и обсудим", — цитирует Шевченко «Террикон».
Донецкий клуб выиграл первый матч со счётом 1:0, однако в домашней встрече потерпел поражение, пропустив на 91-й минуте с пенальти. В дополнительной время успех «Сельте» принёс Густаво Кабраль.