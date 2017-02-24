Сакки: жест Анчелотти? Карло — не святой, но человек достойный

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал последние события, связанные с наставником мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти.
Итальянский специалист после гостевой ничьей с «Гертой» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии показал неприличный жест болельщикам берлинцев. Впоследствии он обосновал свои действия тем, что они в него плевали. Реакция Анчелотти вызвала большой резонанс.
«Жест тренера? Анчелотти сразу же раскаялся в своём поступке. Карло — не святой, но человек достойный. Каждый хотел бы иметь такого друга», — приводит слова Сакки Bild.