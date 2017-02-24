Маттеус: при всём своём мастерстве Левандовски зависит от других игроков

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус проанализировал игру нападающего команды Роберта Левандовского. Маттеус считает футболиста сборной Польши игроком в достаточной степени зависимым от партнёров по команде.
«Левандовски зависим от своих одноклубников. Он по-настоящему тогда становится опасен, когда его партнёры по команде также находятся вблизи штрафной площадки соперников. При всём своём мастерстве Левандовски зависит от других игроков и в частности от Роббена, Рибери и Тьяго Алькантары. Именно эти игроки и являются созидателями. Для функционирования команды трое последних вообще незаменимы», — приводит слова Маттеуса tz.