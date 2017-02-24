Шалимов: может, «Краснодару» даже удобнее играть против команд типа «Сельты»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой «быкам» в соперники досталась испанская «Сельта».
«Жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае всё покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих. Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи.
«Сельта» – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд», — цитирует Шалимова пресс-служба «горожан».