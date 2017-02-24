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Шалимов: может, «Краснодару» даже удобнее играть против команд типа «Сельты»

24 февраля 2017, пятница. 16:43. Футбол
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой «быкам» в соперники досталась испанская «Сельта».

«Жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае всё покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих. Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи.

«Сельта» – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд», — цитирует Шалимова пресс-служба «горожан».
Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
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Сельта ФК Краснодар Игорь Шалимов
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