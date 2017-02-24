Стало известно время начала матчей 1/8 финала Лиги Европы. «Ростов» 9 марта примет «Манчестер Юнайтед». Матч начнётся в 21:00 мск. «Краснодар» в этот же день на выезде сыграет против «Сельты». Начало матча – 23:05 мск.
С полным расписанием матчей можно ознакомиться ниже. Время начала игр московское.
Первые матчи, 9 марта
АПОЭЛ – «Андерлехт» — 21:00
«Ростов» — «Манчестер Юнайтед» — 21:00
«Копенгаген» — «Аякс» — 21:00
«Сельта» — «Краснодар» — 23:05
«Шальке» — «Боруссия» М — 23:05
«Лион» — «Рома» — 23:05
«Олимпиакос» — «Бешикташ» — 23:05
«Гент» — «Генк» — 23:05
Ответные матчи, 16 марта.
«Краснодар» — «Сельта» — 21:00
«Бешикташ» — «Олимпиакос» — 21:00
«Генк» — «Гент» — 21:00
«Андерлехт» — АПОЭЛ – 23:05
«Боруссия» М – «Шальке» — 23:05.
«Рома» — «Лион» — 23:05
«Манчестер Юнайтед» — «Ростов» — 23:05
«Аякс» — «Копенгаген» — 23:05