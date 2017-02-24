«Зенит» расстался с шестью игроками

«Зенит» официально объявил об уходе шестерых футболистов, выступавших за вторую команду сине-бело-голубых.
Полузащитник Никита Саламатов продолжит карьеру в ростовском СКА, его партнёр по амплуа Иван Иванченко будет выступать за «Анжи», а Павел Осипов и нападающий Павел Назимов стали игроками финского «Лахти».
Также с «Зенитом» попрощался форвард Даниил Майков, трансфер которого теперь принадлежит «Славии» из Софии.
Кроме того, в «Лахти» на правах аренды до октября 2017 года перешёл голкипер петербуржцев Александр Васютин.