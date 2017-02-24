«Оренбург» отдал нападающего Делькина в аренду «Тамбову»

Нападающий «Оренбурга» Артём Делькин продолжит карьеру в «Тамбове». Представитель Футбольной национальной лиги арендовал 26-летнего футболиста, сообщается на официальном сайте оренбургской команды. Срок аренды не уточняется.
Делькин в этом сезоне провёл 14 матчей в российской Премьер-Лиге и забил один гол. «Оренбург» после 17 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РФПЛ. «Тамбов» идёт на десятой строчке в ФНЛ после 24 сыгранных матчей.
Ранее сегодня «Оренбург» объявил о трансфере полузащитника «Вислы» Дениса Поповича.