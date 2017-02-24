Экс-форвард «Шахтёра» Эдуардо подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе»

Нападающий Эдуардо да Силва, покинувший донецкий «Шахтёр» в декабре минувшего года, продолжит карьеру в Бразилии. 33-летний хорватский футболист подписал контракт до конца 2017 года с «Атлетико Паранаэнсе», сообщается на официальном сайте клуба.
Эдуардо известен по выступлениям за «Шахтёр», загребское «Динамо» и лондонский «Арсенал». В составе донецкого клуба он четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка и три Суперкубка Украины, а в Хорватии по три раза выигрывал чемпионат и Кубок страны.