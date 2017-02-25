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Лоськов: я знаю, что такое футбол, и принимаю вызов

25 февраля 2017, суббота. 01:18. Футбол
Полузащитник Дмитрий Лоськов прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом». 43-летний футболист приостанавливал карьеру в 2013 году, но согласился вновь выйти на поле.

«Даже в семье никто не знал, почему с раннего утра я отправился в офис клуба. Ни супруга, ни друзья, ни болельщики. Я никому не сказал. Благодарю руководство клуба и главного тренера за принятое решение. Я хотел завершить карьеру здесь, на нашем стадионе, при наших болельщиках. И чтобы это была не просто встреча ветеранов футбола, а матч чемпионата России.

Понимаю, каким может стать прощальный матч. Наверняка будет борьба, возможно, очень жесткая, и никто не хочет уступить. Но я знаю, что такое футбол. Это вызов, который я принял сегодня. И мне хотелось бы достойно завершить эту историю. Когда сыграю? Наш тренерский штаб решит…

Разумеется, я признателен клубу за то, что все эти годы мой 10-й номер никому не отдавали. Получается, это было не зря. Но я буду рад, если после меня 10-й номер достанется кому-то из молодых футболистов и он принесет славу «Локомотиву», — сказал Лоськов в интервью клубной пресс-службе.

Видео интервью Лоськова можно посмотреть на официальном канале «Локомотива» на YouTube.
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Дмитрий Лоськов
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