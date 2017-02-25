Пюэль: Раньери — легенда «Лестера», я разочарован его увольнением

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль раскритиковал руководство «Лестер Сити» за увольнение с поста главного тренера Клаудио Раньери. Пюэль считает, что было нелогично увольнять тренера, который в прошлом сезоне привёл команду к чемпионству в Англии.
«Конечно, между тренерами существует солидарность. Довольно необычно увидеть, когда такого тренера с такими результатами отправляют в отставку. Раньери теперь легенда „Лестера“. Разочарован его увольнением. Не понимаю этот поступок», — приводит слова Пюэля L`Equipe.