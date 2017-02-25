Игроки «Спартака» вместе с Каррерой и Пилипчуком сыграли в теннисбол в Марбелье

Московский «Спартак» продолжает свой сбор в Марбелье (Испания). 24 февраля примерно треть тренировки была посвящена разминке и нескольким упражнениям на технику, после чего красно-белые поделились на четыре команды и отправились играть в теннисбол на двух специальных площадках рядом с полями стандартного размера, сообщает официальный сайт клуба.
Участие в игре, помимо футболистов, приняли главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и его помощник Роман Пилипчук. В итоге, победу отпраздновала команда в составе Пилипчука, Георгия Джикии, Романа Зобнина, Евгения Макеева и Квинси Промеса.
Кроме того, в Марбелье спартаковцы повстречали экс-наставника сборной России Фабио Капелло, который направлялся на поле для гольфа.