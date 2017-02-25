Агент де Бура: вероятность того, что Франк возглавит «Лестер», нулевая

Голландский специалист Франк де Бур не собирается возглавлять «Лестер Сити», из которого недавно был уволен Клаудио Раньери. Об этом заявил агент де Бура Гвидо Альберс.
«Вероятность того, что Франк возглавит „Лестер“, нулевая. Я слышал такую информацию, но всё это — слухи. Могу без сомнений заявить, что Франк не станет тренером „Лестер Сити“. Это точно не произойдёт. Как я уже говорил ранее, цель моего клиента — начать новый проект с чистого листа. Он не будет рассматривать предложения о работе в середине сезона», — приводит слова Альберса Football Italia.