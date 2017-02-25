К. Шмейхель поблагодарил уволенного из «Лестера» Раньери

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель поблагодарил Клаудио Раньери, который на этой неделе был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Именно под руководством итальянского специалиста в прошлом сезоне «лисы» сенсационно стали чемпионами Англии.
«Я хотел бы поблагодарить Клаудио за всё, что он сделал для „Лестер Сити“ и для меня лично. Он заслуживает большого уважения и огромной благодарности за то, чего достиг здесь с нами. Спасибо, босс», — написал 30-летний датский вратарь на своей странице в «Инстаграме».