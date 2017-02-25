Моуринью: доволен, что Руни решил остаться в «МЮ» и сообщил об этом вовремя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что доволен решением нападающего Уэйна Руни остаться в клубе.
«Думаю, что Руни объявил о своём решении остаться в клубе в правильный момент. Как я уже говорил журналистам, вопросы про его будущее, которые задавились мне, изначально должны были быть адресованы ему. Только он мог на них ответить, и он это сделал вовремя. Доволен тем, что он сообщил о намерении остаться в «МЮ» и помочь команде выиграть трофеи», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
На этой неделе Руни сообщил, что останется в «МЮ», несмотря на активный интерес нескольких команд из Китая. До этого сообщалось, что сам футболист заинтересован в переезде в Китай и уже получил от нынешнего клуба разрешение на переход. В услугах 31-летнего форварда были заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань».