Хавбек «Факела»: по желанию, накалу и борьбе уровень Кубка ФНЛ был очень хороший

20-летний полузащитник «Факела» Александр Трошечкин прокомментировал победу своей команды в Кубке ФНЛ. В финальном матче «Факел» выиграл у «Чертаново» со счётом 1:0.
«Рад, что получилось выиграть. Есть определённое чувство удовлетворения от проделанной работы. Не стоит переоценивать значимость этого успеха, но каждый спортсмен, участвуя в любых соревнованиях, стремится победить. Поэтому помимо подготовки к чемпионату нам хотелось выиграть этот турнир.
По качеству всё-таки вряд ли можно сопоставлять игры Кубка ФНЛ с матчами чемпионата, потому что команды ещё только входят в сезон, но по желанию победить, накалу и борьбе уровень действительно был очень хороший. Сам, считаю, провёл турнир неплохо, но, конечно, можно и нужно играть лучше. Мне есть в чём прибавлять и к чему стремиться», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».