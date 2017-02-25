Анри: шокирован и разочарован решением «Лестера уволить Раньери

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал решение руководства «Лестер Сити» уволить главного тренера Клаудио Раньери.
«В ситуации с увольнением Раньери всё неправильно. Слышал, что его приобретения не сработали, о проблемах в тренерском штабе. За закрытыми дверями может происходить много вещей, но это не означает, что тренеру нужно уходить. Уволить тренера – самое простое дело, потому что ты не можешь избавиться от всей команды.
Читал слова Роберто Манчини о том, что Раньери навсегда останется в истории «Лестера». Клаудио останется в истории не только английского, но и мирового футбола. Он выиграл лигу с «Лестером», а шесть месяцев спустя его убрали. Это безумие. Как и все, я шокирован и разочарован», — цитирует Анри Sky Sports.