В Англии утверждают, что Варди был среди тех, кто выступил за отставку Раньери

Игроки «Лестер Сити»: голкипер Каспер Шмейхель, защитник Уэс Морган, полузащитник Марк Олбрайтон и форвард Джейми Варди после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Севильи» (1:2) встречались с владельцем клуба Вичаем Шриваддханапрабха за день до увольнения главного тренера Клаудио Раньери, сообщает The Sun.
По данным издания, всего с декабря игроки команды четыре раза проводили встречи с руководством клуба, пытаясь убедить его уволить итальянского специалиста.
Ранее Sky Sports сообщал, что инициаторами отставки Раньери были игроки «Лестера», которые высказали недовольство работой тренера и сообщили, что отношения между ним и другими членами тренерского штаба испортились.
Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду первой в истории победе в чемпионате Англии.