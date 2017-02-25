Сёмин: Ари стал отличным усилением для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о новичке команды бразильском нападающем Ари.
«Трансфер Ари состоялся в последний момент. Он игрок квалифицированный и не нуждается в рекомендациях. Он работал в «Краснодаре» и прошёл всю предсезонную тренировочную работу. Мы смогли с ним договорится, и это отличное усиление. Не знаю, сможет ли он принять участие в матче против «Краснодара». Есть вероятность, что не сможет», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Ари является игроком «Краснодара», а оставшуюся часть этого сезона проведёт в «Локомотиве» на правах аренды.