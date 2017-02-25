Овчинников: в матче с «Зенитом» ЦСКА должен попытаться выгрызть три очка

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от домашнего матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится 4 марта, а также призвал болельщиков красно-синих во второй половине сезона продолжать поддерживать команду.
«У ЦСКА из года в год одна и та же задача — побеждать в любом матче чемпионата и занимать самые высокие места. Это философия клуба, которая тесно связана с его великой историей. Мы должны выйти на этот матч по-спортивному злыми, целеустремленными, попытаться выгрызть эти три очка. Ну а потом уже думать о тех двенадцати турах, которые остаются после «Зенита».
Хотелось бы попросить „армейских“ болельщиков, которые прекрасно поддерживали нас в первой части чемпионата, продолжать гнать команду вперёд. В едином порыве на нашем родном стадионе, который для всех нас является домом, мы должны вместе пройти нелёгкий путь, отделяющий нас от нового успеха», — заявил Овчинников.