Агент: Галаджан? Обидно, когда человек работает, и в последний день берут Ари

Футбольный агент Сергей Пушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе раскритиковал трансферную политику «Локомотива», посетовав на то, что клуб предпочёл иностранных игроков 18-летнему нападающему Артёму Галаджану.
«Усиление не поможет «Локомотиву» подняться в турнирной таблице. Скажу одну вещь. В «Локомотиве» играет талантливый молодой нападающий страны – Артём Галаджан.
Он стал лучшим бомбардиром на сборах, забил 17 голов в прошлом молодёжном первенстве, а руководство принимает решение купить Фарфана и Ари.
Не могу понять, какие цели ставят перед собой «железнодорожники». Команда хочет играть в еврокубках, и на данный момент Галаджан не заслуживает шанса?
Обидно, когда человек работает, выкладывается на сборах, и в последний день трансферного окна берут Ари», — сказал Пушкин.