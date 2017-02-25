Тигиев: обещаю болельщикам «Спартака», что буду полностью выкладываться на поле

21-летний защитник Георгий Тигиев, арендованный «Спартаком» у «Анжи» до конца сезона, рассказал о своём переходе в стан красно-белых.
«Всё произошло очень быстро. За два дня до окончания срока дозаявок мой агент позвонил в Турцию, где я находился на сборе. Я прилетел в Москву, прошёл медобследование, в пятницу с утра поставил свою подпись под контрактом, ближе к вечеру вылетел из Москвы в Малагу — и уже поздно ночью приехал сюда, в отель.
Ощущаю большую ответственность: команда борется за долгожданное чемпионство, и мне нужно очень серьёзно относиться к своей работе. А кроме этого, конечно, радость от того, что всё сложилось, что переход состоялся. Когда узнал от агента о варианте со «Спартаком», было очень приятно, что мной заинтересовался такой клуб.
Хочу поприветствовать спартаковских болельщиков и поблагодарить за многочисленные добрые пожелания в социальных сетях. Обещаю, что буду полностью выкладываться на поле, постараюсь радовать их своей игрой. И сделаю всё для того, чтобы помочь «Спартаку» финишировать успешно», — цитирует Тигиева официальный сайт красно-белых.