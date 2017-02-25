Игроки «Луч-Энергия» планирует бойкотировать матч ФНЛ с «Енисеем» из-за долгов

Игроки «Луча-Энергии» собираются бойкотировать матч 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем», если перед ними не будут полностью погашены долги по заработной плате, заявил нападающий команды из Владивостока Илья Михалёв. Матч должен состояться в Красноярске 8 марта.
«С 27 февраля все без исключения футболисты команды приняли решение бойкотировать тренировки до тех пор, пока руководство клуба полностью не погасит долги перед игроками, а именно премиальную часть за 2015 и 2016 год и заработные платы за 2016 год и январь 2017 года. Если до 8 марта денег не будет, то планируем бойкотировать и матч с „Енисеем“ в ФНЛ или будем задерживать на максимальное количество времени.
Руководство клуба не выходит с нами на связь, ничего не обещает уже. Даже если долги закроют частично, мы всё равно продолжим бойкот до того момента, пока полностью не погасят всё. Поэтому матч с „Енисеем“ под угрозой срыва», — приводит слова футболиста ТАСС.