Тульский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл тбилисское «Динамо»

Тульский «Арсенал» одержал победу над тбилисским «Динамо» в товарищеском матче на сборе в Турции. Игра закончилась со счётом 2:1.
В составе российской команды первый гол забил Игорь Шевченко, второй мяч футболист грузинской команды отправил в собственные ворота. Игра с «Динамо» завершила программу третьего сбора команды Сергея Кирьякова.
«Арсенал» после 17 туров, набрав 12 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. Первый матч после зимней паузы «оружейники» проведут 4 марта в гостях с «Оренбургом».
Товарищеский матч
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — 2:1 (0:0)