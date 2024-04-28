«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче Ла Лиги

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Завершился матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:1.

На 15-й минуте матча счёт открыл полузащитник «матрасников» Родриго Де Пауль. На 45-й минуте матча забил нападающий «Атлетика» Нико Уильямс. Ему ассистировал Горка Гурусета.

В втором тайма хозяева смогли обеспечить положительный для себя результат матча: сначала на 52-й минуте забил нападающий «Атлетико» Анхель Корреа, а на 80-й минуте матча хозяева укрепили своё преимущество благодаря автоголу голкипера гостей Симону.

«Атлетико» благодаря победе увеличил свой отрыв от пятого места и закрепился в зоне Лиги чемпионов: команда находится на четвёртом месте и набрала 64 очка. «Атлетик» остаётся на пятом месте, заработав 58 очков.

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