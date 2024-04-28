«ПСЖ» продлил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до 26 матчей

27 апреля состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «ПСЖ» и «Гавр». Игра прошла в Париже. В статусе главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:3.

Таким образом, «ПСЖ» продлил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до 26 матчей. Последний раз команда Луиса Энрике проигрывала в чемпионате Франции 15 сентября 2023 года «Ницце» (2:3).

Напомним, «Гавр» имеет на своём счету 28 очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, то есть находится в зоне стыковых матчей. «ПСЖ», в активе которого 70 очков, идёт первым. Отметим, что ничья в минувшей игре не позволила парижанам досрочно стать чемпионами.