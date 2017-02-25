Экс-форвард «Спартака» Барриос стал игроком «Гремио»

Нападающий Лукас Барриос, известный в России по игре за московский «Спартак», перешёл в «Гремио». Парагвайский футболист подписал с бразильским клубом контракт до конца 2017 года, сообщает пресс-служба команды.
Предыдущим клубом Барриоса был «Палмейрас», в составе которого он выиграл чемпионат и Кубок Бразилии.
Игроком «Спартака» 32-летний форвард был с 2013 по 2015 год. В составе красно-белых он отыграл 20 матчей и забил два гола.
Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Гремио» в «Инстаграме».