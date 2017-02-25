Асхабадзе: для меня Луис Адриано — трансфер на одном уровне с Ивановичем

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе оценил трансферную кампанию «Спартака» в зимнее окно.
«Красно-белые провели качественную работу и приобрели исполнителей серьёзного уровня в каждую линию. Трансфер Луиса Адриано с точки зрения имени футболиста вовсе считаю одним из самых громких за зиму, наравне с Браниславом Ивановичем. Посмотрим, правда, как он себя проявит в России. Однако высший балл, несмотря на активность, „Спартаку“ всё же не поставлю.
Во-первых, клуб хотел ещё одного опытного сильного защитника – Каррера сам об этом говорил, рассказывая про желание подписать того же Ивановича. Так что изначальный план выполнен всё-таки не на 100 процентов. Во-вторых, никого из игроков, которые ушли или могли уйти, не удалось продать за хорошие деньги. В отличие от „Зенита“, заработать не удалось. В третьих, есть всё-таки небольшие сомнения в уровне Тигиева, хотя тут риск минимален, поскольку речь идет об аренде. Логику приобретения трёх совсем молодых африканцев и португальца для „Спартака-2“ понимаю, но немножко удивляет количество этих новичков», — цитирует Асхабадзе «Спорт-экспресс».