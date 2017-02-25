Дубль Мищенко помог «Амкару» обыграть «Минск»

«Амкар» обыграл белорусский «Минск» в контрольном матче на сборе в Турции. Встреча, которая прошла в Белеке, завершилась победой пермяков со счётом 3:1.
Дублем в составе «Амкара» отметился Олег Мищенко, ещё один мяч забил Давид Хурцидзе.
Товарищеский матч
«Амкар» (Пермь, Россия) — «Минск» (Беларусь) — 3:1 (0:1)
Голы «Амкара»: Хурцидзе, 50 (1:1); Мищенко, 63 (2:1); Мищенко, 69 (3:1).
«Амкар»: Хомич (Вамбольт, 75), Зайцев, Конде, Занев, Милькович (Тарасов, 60), Огуде (Черенчиков, 60), Идову (Анене, 60), Гол (Хурцидзе, 45), Комолов (Мищенко, 60), Бодул (Гасилин, 45), Костюков (Салугин, 45).