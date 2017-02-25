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Гол Макгиди помог «Престону» одержать победу над «Куинз Парк Рейнджерс»
25 февраля 2017, суббота. 21:49.
Футбол
Бывший полузащитник «Спартака»
Эйден Макгиди
отличился голом в матче Чемпионшипа. Ирландский футболист на 45-й минуте сравнял счёт в игре «Престон Норт Энд» с «Куинз Парк Рейнджерс» (2:1).
Макгиди выступает за «Престон» в аренде, права на футболиста принадлежат «Эвертону». В текущем сезоне 30-летний Макгиди забил 4 гола и отдал 6 голевых передач в 22 матчах Чемпионшипа.
Посмотреть видео можно в
«Твиттере»
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Куинз Парк Рейнджерс
ФК Спартак
Эйден Макгиди
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Ужасно! Как можно было уволить самого успешного тренера в истории клуба?
Отрицательно. Несмотря на низкие результаты, Раньери заслужил доработать сезон.
Всё по делу. Результат превыше всего.
Нужно было увольнять раньше. Не должен действующий чемпион стоять на вылет.
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