Лукаку: без Мартинеса и Кумана я бы даже не подобрался к рекорду Д. Фергюсона

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку повторил клубный рекорд Данкана Фергюсона по числу голов в АПЛ, отличившись в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (2:0). Мяч, забитый в ворота «чёрных котов», стал для 23-летнего футболиста 60-м за «ирисок» в турнире.
«Это большое достижение. Данкан, как и я, умел и любил упорно работать. Хочу поблагодарить бывшего тренера „Эвертона“ Роберто Мартинеса и нынешнего наставника Рональда Кумана, они очень помогли мне. Без них я бы и близко не подобрался к этому рекорду», — цитирует Лукаку BBC.