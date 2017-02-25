Беленов: решил перейти в «Уфу» сразу после телефонного разговора с Семаком

Вратарь Александр Беленов, который на этой неделе перешёл из «Анжи» в «Уфу», сообщил, что решился на смену клуба после телефонного разговора с главным тренером уфимцев Сергеем Семаком.
«Принял решение перейти в «Уфу» сразу после телефонного разговора с Сергеем Семаком. Это было в январе. В «Анжи» только-только объявили о смене курса. Было сказано, что многие команду покинут, а на их место придут новички. Тогда и появился вариант с «Уфой».
Беседа выдалась насыщенной и обстоятельной. Подкупило, что «Уфа» развивается и продолжает бороться в чемпионате – до зоны еврокубков всего три очка и в Кубке России неплохие шансы. Плюс заочно был в курсе, что в «Уфе» отличный коллектив, а приехав, лично в этом убедился. Проблем с адаптацией не возникло. С партнёрами, тренерами и персоналом сразу нашли общий язык», — сказал Беленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию интервью с Беленовым читайте на „Чемпионате“ в ближайшее время.