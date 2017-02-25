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Кантона: «МЮ» вместе с Моуринью выиграет много титулов

25 февраля 2017, суббота. 23:42. Футбол
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о перспективах «красных дьяволов» под руководством Жозе Моуринью. Завтра, 26 февраля, «МЮ» встретится с «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги.

«Думаю, в этом сезоне „МЮ“ выиграет больше одного трофея, и первым из них станет Кубок лиги. Моуринью — это победитель, он выиграл много титулов, и вместе с ним команда также выиграет много. После завоевания первого трофея напряжения вокруг „МЮ“ станет меньше. Они выиграют завтра трофей, можете не волноваться», — цитирует Кантона официальный сайт клуба.

На данный момент «МЮ» под руководством Моуринью выиграл один трофей — Суперкубок Англии-2016.
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Эрик Кантона
Новости. Футбол
25 февраля 2017, суббота
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