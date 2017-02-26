Мата хочет продлить контакт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал, что хочет продлить с клубом контракт, истекающий летом 2018 года.
«Мне ещё два года осталось в клубе по контракту, но я бы хотел в нём остаться и дольше. Здесь я счастлив. За время моего прибывания в клубе „МЮ“ выиграл Кубок и Суперкубок Англии, сейчас у нас есть шанс завоевать новый трофей.
Здесь замечательные болельщики, которые поддерживают нас даже в сложные моменты. Думаю, что было бы замечательно в ближайшие годы подарить им победу в АПЛ или Лиге чемпионов», — цитирует испанца Mirror.