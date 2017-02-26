Клемент: если «Челси» сохранит состав на 3-4 сезона, то достигнет невероятного

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент поделился впечатлениями от выездного матча 26-го тура АПЛ с «Челси» (1:3).
«Соперник создал намного больше шансов, чем мы, и заслужил победу. У них великолепный состав. Нам предстояло сыграть максимально надёжно в обороне на протяжении всех 90 минут, но мы с этой задачей не справились.
«Челси» находится в фантастической форме и по праву возглавляет турнирную таблицу. Канте великолепен, Азар как всегда опасен, Коста неизменно нацелен на ворота. Если им удастся сохранить костяк на три-четыре сезона, они достигнут невероятных высот», — цитирует Клемента официальный сайт лондонской команды.