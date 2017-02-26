Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Клемент: если «Челси» сохранит состав на 3-4 сезона, то достигнет невероятного

26 февраля 2017, воскресенье. 09:40. Футбол
Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент поделился впечатлениями от выездного матча 26-го тура АПЛ с «Челси» (1:3).

«Соперник создал намного больше шансов, чем мы, и заслужил победу. У них великолепный состав. Нам предстояло сыграть максимально надёжно в обороне на протяжении всех 90 минут, но мы с этой задачей не справились.

«Челси» находится в фантастической форме и по праву возглавляет турнирную таблицу. Канте великолепен, Азар как всегда опасен, Коста неизменно нацелен на ворота. Если им удастся сохранить костяк на три-четыре сезона, они достигнут невероятных высот», — цитирует Клемента официальный сайт лондонской команды.
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Суонси Сити Челси
Новости. Футбол
26 февраля 2017, воскресенье
10:00 Адлер: «Бавария» обыграла «Гамбург» по всем статьям, такое не должно происходить
09:58 «Челси» отказался продать Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 107 млн
09:57 Скоулз надеется, что Гвардиола когда-нибудь возглавит сборную Англии
09:40 Клемент: если «Челси» сохранит состав на 3-4 сезона, то достигнет невероятного
09:25 Капитан «Бастии» получил красную карточку за то, что выбил табло из рук судьи
09:18 Игроки АЗ оплатят следующий выезд болельщикам, которые летали на матч с «Лионом»
09:15 Гисдоль: «Гамбург» в матче с «Баварией» действовал слишком робко
07:50 Муса о Раньери: жаль, что вы покидаете «Лестер»
07:00 Беленов: большое спасибо Керимову, что в Махачкале был такой проект
05:38 Мата хочет продлить контакт с «Манчестер Юнайтед»
04:29 Осинов: «Ростову» досталась самая сильная команда среди участников плей-офф ЛЕ
02:44 Моуринью: один титул Раньери значит больше, чем все мои трофеи с «Челси»
01:48 Гасперини: ЛЧ — это слишком, но попытаться выйти в ЛЕ «Аталанта» обязана
00:58 Тухель: Обамейянгу нужен был лёгкий гол, чтобы его прорвало
00:36 «Ювентус» на своём поле победил «Эмполи»
00:36 «Эйбар» разгромил «Малагу» в чемпионате Испании
00:19 Мата вернулся с похорон дедушки и готов помочь «МЮ» в матче с «Саутгемптоном»
00:05 Романцев: Старостин — яркий пример того, что в футбол дураки не играют
00:01 Мюллер: «Бавария» получила большое удовольствие от победы со счётом 8:0
25 февраля 2017, суббота
23:53 «Бордо» выиграл у «Лилля» со счётом 3:2, «Анже» разгромил «Бастию»
23:42 Кантона: «МЮ» вместе с Моуринью выиграет много титулов
23:37 «Лестер» провёл переговоры с Хиддинком
23:30 Беленов: решил перейти в «Уфу» сразу после телефонного разговора с Семаком
23:19 Конте: не могу гарантировать, что «Челси» обязательно станет чемпионом
23:07 «Спортинг» выиграл у «Эшторила», Базелюк вышел на замену
22:56 Моуринью: Ибрагимович сможет играть до 40 лет
22:51 Варди: слухи о том, что я выступил за увольнение Раньери, являются ложными
22:42 Беленов: зачем говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?
22:38 Президент «Урала» объяснил, почему матч с «Краснодаром» не перенесли в Тюмень
22:38 Лукаку: без Мартинеса и Кумана я бы даже не подобрался к рекорду Д. Фергюсона
22:32 «Уотфорд» и «Вест Хэм» не выявили победителя
22:21 «Динамо» Киев оштрафовало Хачериди за то, что он не выкладывался на тренировках
22:19 «Леганес» разгромил «Депортиво»
22:18 «Герта» выиграла у «Айнтрахта» и вышла на пятое место в чемпионате Германии
22:12 Шмейхель: игроки не обсуждали с руководством отставку Раньери, это полное враньё
21:58 «Наполи» проиграл «Аталанте» и упустил шанс обогнать «Рому» в таблице Серии А
21:55 Федун посетил тренировку «Спартака» в Марбелье
21:49 Гол Макгиди помог «Престону» одержать победу над «Куинз Парк Рейнджерс»
21:43 Анчелотти: не ожидал от «Баварии» победы со счётом 8:0 по случаю моего юбилея
21:37 Конте установил рекорд АПЛ, одержав 20 побед в 26 своих первых матчах в лиге
21:34 РФС: «Урал» присылал письмо с подписью Иванова, прося перенести игру в Краснодар
21:29 Куман: «Эвертон» надеется втиснуться в борьбу топ-6 клубов АПЛ
21:14 Дубль Мищенко помог «Амкару» обыграть «Минск»
21:12 Асхабадзе: для меня Луис Адриано — трансфер на одном уровне с Ивановичем
21:02 Конте: «Челси» полностью доминировал в матче с «Суонси»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к увольнению Раньери из «Лестера»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+