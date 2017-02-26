Бенитес станет самым высокооплачиваемым тренером мира, если уедет в Китай

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Mirror.
По информации издания, в услугах 56-летнего испанского специалиста заинтересованы два клуба из чемпионата Китая, которые готовы платить ему € 35,4 млн в год и выделить большие деньги на усиление состава. Ранее сообщалось, что Бенитес может покинуть «Ньюкасл» из-за разногласий с руководством клуба.
Таким образом, если испанец подпишет контракт с китайский клубом, то станет самым высокооплачиваемым тренером мира. По информации The Telegraph, на данный момент больше всех в мире среди тренеров зарабатывает испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (€ 18,2 млн в год).
Контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне Чемпионшипа «сороки» после 33 туров располагаются на втором месте в турнирной таблице.