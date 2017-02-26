Гол Бакки принёс «Милану» победу над «Сассуоло», «Лацио» обыграл «Удинезе»

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» принимал на своём поле «Милан». Встреча прошла на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей на 22-й минуте гол на свой счёт записал колумбиец Карлос Бакка, который реализовал пенальти. В своюочередь форвард «Сассуоло» Доменико Берарди на 12-й минуте не реализовал удар с 11-метровой отметки.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Лацио» на своём поле обыграл «Удинезе» за счёт гола Чиро Иммобиле с пенальти (1:0), «Дженоа» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), «Кьево» обыграл «Пескару» (2:0), а «Кротоне» проиграл «Кальяри» (1:2).