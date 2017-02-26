Сальгадо: если «Реал» купит Алли по той же цене, что и Бэйла, это будет безумием

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичель Сальгадо прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли в мадридский клуб.
«Безусловно, «Реал» может следить за Алли, это отличный игрок, он молод, талантлив и быстр, но цена на него будет слишком высокой. «Реал» заплатил «Тоттенхэму» огромные деньги за Гарета Бэйла, и если они сейчас заплатят такую же сумму за Алли, это будет безумием.
Если переход состоится, всё будет зависеть от одного: справится ли Алли с давлением в «Реале»? В Мадриде его будет гораздо больше, чем в «Тоттенхэме», — сказал Сальгадо в интервью TalkSport.
За трансфер Гарета Бэйла в 2013 году „Реал“ заплатил „Тоттенхэму“ € 100 млн.