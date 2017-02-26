Соуза: никогда бы не продлил контракт с «Фиорентиной» в сложное для неё время

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза сообщил, что не собирается продлевать соглашение с клубом, пока команда испытывает трудности.
«Если я по-прежнему остаюсь тренером команды, значит, мне доверяют. Сейчас нам нужно сплотиться. Собираюсь ли я продлевать контракт с «Фиорентиной»? Я сконцентрирован только на работе. Я бы никогда не продлил контракт с клубом в сложное для него время. В то же время я бы не бросил команду только из-за того, что у неё возникли трудности. Сейчас разочарованы и игроки, и болельщики. Мы хотим побед, а когда этого не происходит, все расстраиваются. Наш страх должен трансформироваться в мотивацию и спортивную злость – это то, над чем мы работаем», — цитирует Соузу Football Italia.
Сегодня утром более 300 фанатов «Фиорентины» провели акцию протеста на базе команды и выкрикивали оскорбления в адрес игроков, Соузы и владельцев клуба. Болельщики недовольны результатами «фиалок» в этом сезоне: в минувший четверг итальянская команда вылетела из Лиги Европы, проиграв «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (2:4), несмотря на то что к концу первого тайма вела по сумме двух матчей со счётом 3:0. Кроме того, ранее «Фиорентина» вылетела из Кубка Италии и в настоящее время занимает лишь восьмое место в Серии А.