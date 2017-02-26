Ди Франческо: судья испортил матч «Сассуоло» с «Миланом»

Главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч в этой встрече забил с пенальти Карлос Бакка, а главный арбитр показал игрокам команд в сумме девять жёлтых карточек.
«В этом матче было очень много эпизодов, которые были трактованы не в нашу пользу, но даже после этого у «Сассуоло» были шансы. Нет никакого смысла говорить об ошибках арбитра. Мы усердно работаем, чтобы показать свой лучший футбол, а затем судья просто портит это таким образом… Это действительно печально. Мои игроки были в бешенстве, и их можно понять», — цитирует Ди Франческо Mediaset Premium.