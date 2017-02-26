Габи: «Атлетико» играл идеально

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился впечатлениями от поражения в матче 24-го тура испанской Примеры с «Барселоной». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Мы играли идеально, но не смогли добиться нужного результата из-за нескольких ошибок, где-то нам не повезло. В первом тайме мы играли отлично, но после перерыва „Барселона“ сумела прибавить и вырвать победу. Сейчас для нас важно сохранить четвёртое место, „Реал Сосьедад“ отстаёт всего на одно очко», — цитирует Габи As.